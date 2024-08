Crise dans le secteur de la presse : Le Forum du justiciable se dit préoccupé et interpelle les autorités

Dans un communiqué rendu datant ce mercredi, le forum du justiciable indique sa préoccupation face à la situation difficile que traverse les médias sénégalais. « Le Forum du justiciable est profondément préoccupé par la situation que traverse le secteur de la presse qui vit des moments difficiles, allant de retards de paiement des salaires à la suspension de la parution de quotidiens, en passant par des difficultés de trésorerie, etc », li-t-on sur le document.



Évoquant, dans la foulée, l’importance de la presse dans une nation, le Forum du justiciable invite l’État à entamer des discussions afin de desserrer l’étreinte.

« Conscient du rôle important de la presse dans l’expression plurielle et le débat public, conscient du rôle qu’elle joue dans la promotion et le renforcement de la démocratie, conscient de son apport dans l’approfondissement de la démocratie et de l’État de droit, le Forum du justiciable invite les autorités étatiques à engager des discussions avec les éditeurs de presse pour trouver des mécanismes et des solutions durables aux problèmes que traverse la presse. Le Forum du justiciable encourage vivement le gouvernement à entreprendre très rapidement des discussions avec toutes les parties prenantes, en vue de relancer la normalisation de ce secteur », a lancé le forum.