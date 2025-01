Crise dans le secteur des médias au Sénégal : le CDEPS annonce un point de presse ce lundi

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) a annoncé la tenue d’un point de presse ce lundi 20 janvier 2025 à 11 h 00 à la Maison de la Presse Babacar Touré. Cette rencontre avec les médias portera sur la crise qui secoue le secteur des médias au Sénégal depuis l’avènement de la 3e alternance politique en mars 2024.

Depuis l'élection présidentielle de mars 2024, le secteur des médias sénégalais traverse une période de turbulences. Selon le CDEPS, cette crise est marquée par de nombreux défis auxquels sont confrontés les éditeurs, les journalistes, ainsi que les structures de diffusion de l'information.



Le point de presse prévu à 11h00 sera l’occasion pour le CDEPS de clarifier la situation actuelle du secteur des médias et de partager ses préoccupations. La communication sera effectuée en français et en wolof, afin d’assurer une large compréhension du message.

Ouverture aux Médias Nationaux et Internationaux. Ce point de presse est ouvert à tous les médias nationaux ainsi qu'internationaux.