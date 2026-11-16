Crise migratoire : Madrid prolonge ses avions de surveillance à Dakar et intensifie le dialogue avec Banjul et Nouakchott

L’archipel espagnol des Canaries est confronté à une crise migratoire. Le samedi 14 novembre 2026, en une seule journée de 1 488 à 1 580 migrants, portant à 3 684 le nombre d'arrivées sur l'ensemble du week-end.
Principal épicentre de cet exode parti du Sénégal et de la Gambie, la petite île d'El Hierro (11 400 habitants), placée en état d’urgence, a absorbé 17 000 des 27 000 arrivées recensées cette année dans l'archipel, selon les médias ibériques.
Cette traversée meurtrière a déjà coûté la vie à au moins 450 personnes au cours des dix premiers mois de 2026, dénombre l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).
Face à cette situation, Madrid a débloqué 15,2 millions d'euros pour renforcer l'accueil et dépêché un cinquième navire de sauvetage.
En visite à El Hierro, le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, a annoncé la prolongation jusqu'en décembre des avions de surveillance au Sénégal et le renforcement des contacts avec Dakar, Banjul et Nouakchott, martelant que « le phénomène migratoire ne peut pas commencer et se terminer là où il y a une mer ».
Parallèlement, le chef de la diplomatie José Manuel Albares doit solliciter de nouveau l'appui de l'Union européenne à Bruxelles.
Cette urgence atlantique se double d'une impasse critique à Ceuta, près de quatre mois après l'entrée d'au moins 80 000 migrants fin juillet, soulignent les médias espagnols.
D'après des sources policières et des rapports bihebdomadaires consultés par la presse, « près de 6 000 personnes visées par une procédure d'expulsion sont portées disparues et 3 700 mineurs non accompagnés errent dans les rues, provoquant l'effondrement du centre d'accueil temporaire ».
Principal épicentre de cet exode parti du Sénégal et de la Gambie, la petite île d'El Hierro (11 400 habitants), placée en état d’urgence, a absorbé 17 000 des 27 000 arrivées recensées cette année dans l'archipel, selon les médias ibériques.
Cette traversée meurtrière a déjà coûté la vie à au moins 450 personnes au cours des dix premiers mois de 2026, dénombre l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).
Face à cette situation, Madrid a débloqué 15,2 millions d'euros pour renforcer l'accueil et dépêché un cinquième navire de sauvetage.
En visite à El Hierro, le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, a annoncé la prolongation jusqu'en décembre des avions de surveillance au Sénégal et le renforcement des contacts avec Dakar, Banjul et Nouakchott, martelant que « le phénomène migratoire ne peut pas commencer et se terminer là où il y a une mer ».
Parallèlement, le chef de la diplomatie José Manuel Albares doit solliciter de nouveau l'appui de l'Union européenne à Bruxelles.
Cette urgence atlantique se double d'une impasse critique à Ceuta, près de quatre mois après l'entrée d'au moins 80 000 migrants fin juillet, soulignent les médias espagnols.
D'après des sources policières et des rapports bihebdomadaires consultés par la presse, « près de 6 000 personnes visées par une procédure d'expulsion sont portées disparues et 3 700 mineurs non accompagnés errent dans les rues, provoquant l'effondrement du centre d'accueil temporaire ».
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