Rejet de la LFR 2026: Modou Diagne Fada ferme la porte à un gouvernement d’union nationale au Sénégal

En déplacement à Paris, le responsable politique Modou Diagne Fada a rejeté toute idée de gouvernement d’union nationale et réaffirmé l’opposition du Front démocratique et républicain (FDR) au régime de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko. Selon des propos rapportés par Direct-News, il a également dénoncé la gestion du pouvoir et le "blocage budgétaire" à l’Assemblée nationale.



Face aux membres de la diaspora, l’ancien ministre a estimé qu’une ouverture du gouvernement à l’opposition constituerait un « déni du vote populaire ». Pour lui, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko devaient assumer ensemble leur bilan. « Qu’ils gouvernent ensemble ou se chamaillent ensemble jusqu’à la fin de leur mandat, le bilan sera imputable à tous les deux », a-t-il déclaré.



Modou Diagne Fada a également précisé que le FDR s’opposait aux deux têtes de l’Exécutif, tout en reprochant à Ousmane Sonko davantage de « bévues contre la République ».



Il a par ailleurs accusé Pastef de vouloir imposer la primauté du parti sur les institutions, une démarche jugée « inacceptable dans notre démocratie ». Qualifiant la situation budgétaire à l’Assemblée nationale de « catastrophe », il a estimé que la reconduction du budget précédent traduirait une stagnation économique du pays.