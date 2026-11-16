Affaire du nourrisson excisé : l'Ong Tostan déplore le drame et alerte sur les résistances persistantes

L’affaire du nourrisson décédé après une excision clandestine à Sadatou continue de susciter l’indignation. Au niveau national, l’ONG Tostan déplore ce drame et reconnaît que des résistances persistent encore dans certaines communautés. Toutefois, son chargé de coordination, Arona Sy, souligne une baisse importante de la pratique grâce aux efforts de sensibilisation.



« C’est une vie humaine. Malheureusement, ce sont ces pratiques-là que nous dénoncions depuis toujours et pour lesquelles nous appelions les communautés à prendre conscience des méfaits que l’excision pouvait entraîner », a-t-il regretté.



Selon Arona Sy, Tostan mène des activités de sensibilisation à travers des discussions en classe, des échanges communautaires et des rencontres inter-villageoises afin d'amener les populations à comprendre les dangers de cette pratique.

« C’était pour éviter que ces choses-là arrivent, parce que c’est souvent l’hémorragie, c’est souvent l’excès de peur ou autre. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à ça », a-t-il expliqué.



Une baisse significative de l'excision à l’échelle nationale



Malgré ces efforts, le phénomène n’a pas totalement disparu. Le responsable de Tostan évoque néanmoins une baisse significative à l’échelle nationale. « Aujourd’hui, on parle de 21 % et même de moins de 13 % chez les jeunes. On avait trouvé 27 % en 1999. Donc, il y a une baisse au niveau national, une baisse au niveau de Tambacounda et au niveau de Kédougou », a-t-il indiqué.



Il a toutefois reconnu que certaines communautés continuent de pratiquer l’excision dans la clandestinité. Ces réticences sont notamment liées à des croyances selon lesquelles une fille non excisée aurait moins de chances de se marier.



« Ils pensent toujours que ne pas pratiquer l’excision, c’est empêcher la fille de se marier et compromettre ses chances de trouver un époux. Parce que les hommes sont influencés par leur mère, par leur tante, qui leur demandent de choisir des filles qui ont été excisées », a souligné Arona Sy.



Pour le chargé de coordination de Tostan, la tendance reste toutefois à l’abandon progressif de l’excision, notamment dans les communautés où la pratique a déjà fortement reculé.