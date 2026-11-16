CAN 2027 : les Lions de la Teranga dominent le Soudan (4 – 2) et sont à un doigt de la qualification

Les Sénégalais ont remporté une victoire spectaculaire contre le Soudan (4-2) à Juba, confortant ainsi leur place de leader du groupe J des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027. Avec ce succès, les hommes de Patrick Vieira sont à un doigt de valider leur ticket pour la phase finale de la compétition.



Pour se qualifier directement, le Sénégal doit compter sur un faux pas de l'Éthiopie face au Mozambique. Si le Mozambique s'impose, le Sénégal sera directement qualifié avec 10 points. Mais si l'Éthiopie remporte son duel face au Mozambique ou obtient un match nul, le Sénégal devra chercher un point lors des deux dernières journées pour se qualifier.



Un match spectaculaire



En déplacement à Juba pour le compte de la 4ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027, l'équipe nationale du Sénégal a réalisé une première mi-temps solide et efficace face au Soudan. Dès le coup d'envoi, les Lions de la Téranga ont imposé leur rythme en confisquant le ballon (56 % de possession) et en étouffant les initiatives des Crocodiles du Nil.



Cette domination territoriale s'est rapidement concrétisée au tableau d'affichage. Très tôt, à la 4e minute, l'attaquant Nicolas Jackson a d'abord trouvé la faille pour lancer idéalement les hommes de Patrick Vieira. Dans la foulée, le latéral gauche El Hadji Malick Diouf a doublé la mise à la 22ᵉ minute, concrétisant les temps forts sénégalais.



Sérieux défensivement et percutants offensivement (5 tirs cadrés contre un pour les locaux), les Lions rejoignent les vestiaires avec un avantage confortable de deux buts (0-2), se plaçant dans des conditions idéales pour consolider leur place de leader du groupe J.



Alors que le Sénégal menait confortablement 2-0 à la pause, la deuxième mi-temps a offert un scénario fou. Les Soudanais sont revenus des vestiaires avec de nouvelles intentions et ont réduit l'écart dès la 52e minute par Al Gozoli Nooh, avant d'arracher l'égalisation (2-2) à la 75e minute grâce à S. Al Hassan.



Piqués au vif, les hommes de Patrick Vieira ont trouvé les ressources nécessaires pour réagir en fin de rencontre, reprenant l'avantage par Pathé Mboup (87e min) avant d'inscrire un quatrième but dans le temps additionnel (Paul Mendy) pour s'imposer définitivement 4-2.