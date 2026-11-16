Rufisque : cinq individus déférés au Pool judicaire et financier pour «trafic de migrants»

A25 km à l'est de Dakar, la Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque a procédé au «démantèlement d’une bande de cinq individus et à leur déferrement au Pool judiciaire financier pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et complicité de ces chefs», selon un communiqué de police.



Ces interpellations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2026, faisant état d’un départ imminent organisé par un présumé «trafiquant notoire». L'opération menée dans la foulée a permis son arrestation ainsi que celle de ses acolytes.



Dans le détail, les enquêteurs ont d'abord interpellé deux frères, déjà cités dans plusieurs affaires similaires. La poursuite des investigations, ponctuées de filatures, a ensuite conduit à l'arrestation de deux autres suspects au quartier Diockoul. «Interrogés, les mis en cause ont tour à tour reconnu leur implication dans l'organisation de ce convoi», précise la note.



Par ailleurs, une descente effectuée à la Cité des Enseignants a permis de découvrir une vingtaine de migrants, dont une femme, hébergés au domicile d'une dame qui assurait leur logement (également interpellée).



Si l'enquête suit son cours, ces interpellations interviennent dans un contexte où un naufrage survenu au large de Lompoul, début novembre 2026, a coûté la vie à au moins de 45 candidats à l'émigration. Ce drame ravive aussi le débat national sur les départs massifs de la jeunesse sénégalaise vers l'Europe.