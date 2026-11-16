Éliminatoires CAN 2027: le Sénégal domine le Soudan (2-0) à la mi-temps et se qualifie provisoirement

En déplacement à Juba pour le compte de la 4ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027, l'équipe nationale du Sénégal a réalisé une première mi-temps solide et efficace face au Soudan. Dès le coup d'envoi, les Lions de la Téranga ont imposé leur rythme en confisquant le ballon (56 % de possession) et en étouffant les initiatives des Crocodiles du Nil.



Cette domination territoriale s'est rapidement concrétisée au tableau d'affichage. Très tôt, à la 4e minute, l'attaquant Nicolas Jackson a d'abord trouvé la faille pour lancer idéalement les hommes de Patrick Vieira. Dans la foulée, le latéral gauche El Hadji Malick Diouf a doublé la mise à la 22ᵉ minute, concrétisant les temps forts sénégalais.



Sérieux défensivement et percutants offensivement (5 tirs cadrés contre un pour les locaux), les Lions rejoignent les vestiaires avec un avantage confortable de deux buts (0-2), se plaçant dans des conditions idéales pour consolider leur place de leader du groupe J.



Pour l’heure, le Sénégal est provisoirement qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations de 2027.