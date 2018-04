Crise scolaire : Serigne Mbaye Sy Mansour invite enseignants et gouvernement le 8 avril à Tivaouane

Les syndicats d’enseignants, le gouvernement et le Khalife, vont se rencontrer le 8 avril à midi à Tivaouane afin de résoudre définitivement la question de la crise scolaire et aller vers un pacte de stabilité scolaire. C'est ce qui ressort de la 26eme édition de la ziarra générale des dahiras des enseignants du Sénégal qui s'est tenue le week-end.





A l’occasion, Serigne Mbaye Sy Mansour a appelé les parties à lâcher du lest. Il a demandé, d’abord, aux syndicats d’enseignants à accepter les promesses faites par le gouvernement, en suspendant la grève et en rendant les notes aux élèves. Avant de leur demander de déléguer, séance tenante quelqu’un pour le dire publiquement dans la salle.



Le Khalife des Tidjanes a par ailleurs demandé à l'Etat de tout faire pour respecter ses engagements. Selon lui, si c'était le cas, jamais cette crise n’aurait eu lieu.



La rencontre a réuni des syndicats d'enseigants et une délégation du ministère de l’Education nationale conduite par le Directeur des Examens et Concours, Amadou Moctar Ndiaye.