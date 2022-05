Crise scolaire : les syndicats d'enseignants maintiennent leur mot d'ordre de grève, à l'issue de la rencontre avec le gouvernement

« Le gouvernement reconnaît qu’il a commis une erreur. Il reconnaît que les montants qui sont arrivés dans nos salaires ne correspondent pas à nos attentes. Le ministre des Finances a reconnu que ses services ont commis une erreur et l’assurance qu’il pouvait donner, c’est de nous dire qu’il s’inscrit dans une dynamique de correction et le plus urgemment possible. C’est pourquoi d’ailleurs aujourd’hui, je crois que les services de la solde et du budget vont payer pour travailler au cas par cas pour que l’on puisse se retrouver. Voilà, pourquoi ce qui reste c’est de corriger», a dit Saourou Sène.

« Comment corriger ? Ils ont indiqué qu’à partir d’aujourd’hui, même ce soir les services du ministère des Finances se mettront au travail et que demain avant de publier quoi que ce soit, ils vont nous convoquer pour partager avec nous sur les différentiels. Alors, si nous constatons que les différentiels ont été respectés, le plus naturellement du monde nous allons demander qu’on nous les transmette automatiquement via une émission spéciale et si l’émission spéciale arrive dans les salaires constatés par les enseignants à partir de ce moment, la décrispation arrive », a-t-il ajouté.

Cette rencontre s'est soldée par un échec, vu qu'on le mot d'ordre de grève reste maintenu. A en croire le secrétaire général, le mouvement d’humeur décrété par les syndicats des enseignants reste maintenu jusqu’à ce que le virement soit effectif dans les comptes des enseignants.

« Non, le mouvement d’humeur continue jusqu’à ce que l’argent arrive dans nos comptes parce que les enseignants n’ont plus confiance. C’est le gouvernement qui a fait la rupture de cette conscience là et donc si l'argent arrive dans les comptes des enseignants, c’est en ce moment uniquement que nous allons espérer suspendre le mouvement d’humeur. Nous avons suggéré au gouvernement de prendre l'arrêté qui institue le comité de suivi parce qu'on peut plus attendre et qu’ensuite ce tableau-là qui a fait polémique que le gouvernement prenne la responsabilité ou l'engagement d'insérer le protocole d'entente avenant », a-t-il conclu.

