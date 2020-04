Crises financières Covid-19: Les établissements privés, au bord de l’asphyxie, sollicitent le soutien de l’Etat !

Les vacances scolaires sont prolongées jusqu’au 4 mai prochain. Ceci, pour éviter la propagation du Covid-19 en milieu scolaire. Cependant, des établissements commencent déjà à sentir l’impact financier de cette mesure face au retard du paiement des frais de scolarité par les parents d’élèves. Ainsi depuis la fermeture des salles de classes, le 14 mars dernier, beaucoup d’établissements scolaires sont désertés par les écoliers et enseignants. Ce phénomène est perceptible dans Dakar et sa banlieue.



Dans la commune de Diamaguène, à l’exception du groupe scolaire Educazur, où quelques membres de l’administration squattaient les lieux, la quasi-totalité des établissements scolaires publics comme privés sont actuellement fermés. Seuls les vigiles officient. « Les parents d’élèves n’ont pas encore payé les scolarités du mois de mars. Certains se demandent s’ils vont payer avec l’arrêt des cours alors que c’est un contrat qu’il leur faut respecter. En réalité, avant le prolongement des vacances scolaires jusqu’au 4 mai par le président de la République, nous n’avions perdu qu’une semaine avec l’arrêt des cours le 14 mars puisque les fêtes de pâques étaient prévues pour le 21 mars. Les difficultés financières commencent déjà à se faire sentir. Pour ce mois, on a payé les enseignants avec les fonds dont on disposait. Les vacataires, eux, sont payés en fonction des heures de cours données » explique Aliou Dramé, directeur du groupe scolaire Educazur dans la commune de Diamaguène, situé sur la route nationale. A l’en croire, le contact entre élèves et enseignants est toujours maintenu à travers des exercices en ligne afin que tous les élèves puissent garder leur niveau. « C’est une période difficile, mais on s’en remet aux décisions du gouvernement. Nous sommes en contact avec nos élèves et leurs parents. Des exercices sont faits en ligne. On n’a même créé un groupe WhatsApp pour échanger avec eux sur le contenu des cours et des exercices » a-t-il ajouté.



Toutefois, M. Aliou Dramé souligne qu’il sera impossible de continuer à honorer les salaires si les parents ne payent pas la scolarité de leurs enfants. Il espère, pour ce faire, un appui de l’Etat pour aider les responsables d’établissements scolaires du privé à faire face aux charges financières induites par l’état d’urgence sanitaire. « Nous avons plus de 80 enseignants. On espère bénéficier de l’appui de l’Etat pour le paiement des salaires. Notre rentrée est programmée pour le 06 mai. Déjà, rester un mois sans travailler, c’est compliqué étant donné que nous avons beaucoup de charges avec le personnel de l’établissement. On compte vraiment sur l’appui de l’Etat pour ces dépenses-là » a conclu Aliou Dramé,



Directeur du groupe scolaire Educazur. Selon Ibrahima Badji, enseignant à l’établissement moyen et secondaire du groupe scolaire El Hadj Amadou Ndiaye, les écoles privées connaissent une situation financière particulière depuis la fermeture des salles de classes et sont au bord de l’asphyxie. « Certaines écoles privées sont implantées dans des bâtiments qu’elles louent et doivent par conséquent payer le loyer. Elles doivent également payer les salaires des enseignants et du personnel administratif. Et présentement, les parents d’élèves tardent à payer les frais de scolarité. Ces écoles comptent sur ces rentrées pour payer leurs employés » confie M. Badji qui reconnaît avoir perçu son salaire de ce mois malgré les contraintes auxquelles son école commence déjà à faire face depuis la suspension des cours.



Le Témoin