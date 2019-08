Cristiano Ronaldo "Si un gardien vaut 75 millions, je vaux trois ou quatre fois plus"

Longtemps joueur le plus cher de l'histoire après son transfert de Manchester United au Real Madrid pour 94 millions d'euros en 2009, Cristiano Ronaldo (34 ans), depuis parti pour la Juventus contre 117 millions d'euros, prime de solidarité comprise, ne comprend pas l'envolée des prix sur le mercato. Pour l'attaquant portugais, cela n'a plus aucun sens."Aujourd’hui, on parie beaucoup sur le potentiel et l’industrie du football est différente. Je vais mettre le cas de Joao Félix à part. Aujourd’hui, n’importe quel joueur vaut 100 M€, alors qu’il n’a pas fait ses preuves. C’est une folie. Il y a plus d’argent dans le football. Un défenseur central, un gardien valent 70 M€, 80 M€. Je ne suis pas d’accord, a confié le Bianconero pour TVI, avant d'évoquer son cas personnel. Si j’avais 25 ans... Si un gardien vaut 75 M€, un joueur qui ferait ce que j’ai fait ces dernières années vaudrait trois ou quatre fois plus cher. Facile."