Cristiano Ronaldo s’offre un quadruplé avec Al Nassr !

Après avoir ouvert son compteur but le week-end dernier en match officiel avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo a récidivé ce jeudi soir en Saudi Pro League face à Al Wehda. La star portugaise a inscrit… un quadruplé lors de la large victoire des siens (4-0). Une victoire qui permet à Al Nassr de reprendre la tête du championnat et de soigner sa différence de but.





Plus à l’aise physiquement, Cristiano Ronaldo avait rapidement ouvert le score d’une belle frappe croisée du gauche (20e) avant de récidiver un peu plus tard avec une frappe puissante du droit (40e). Deux buts qui lui permettaient de passer la barre des 500 buts en championnat dans sa carrière. En seconde période, il profitait d’un penalty pour s’offrir un triplé et d’un ballon mal renvoyé par le gardien adverse pour son quadruplé. La nouvelle aventure de CR7 est enfin lancée.