PinLa Juventus cherche un remplaçant pour Allegri. AFP La Juventus cherche un remplaçant pour Allegri. AFP Cristiano propose Mourinho et Ancelotti par BeSoccer - 20 Mai 2019 0 +40k Le départ de la Juventus de Massimiliano Allegri a déclenché un bon nombre de rumeurs à Turin, où une avalanche de suppositions a fait fuser une multitude de remplaçants. Entre-temps, la presse italienne a assuré que Critiano Ronaldo aurait proposé José Mourinho et Carlo Ancelotti aux dirigeants du club. Selon 'La Gazzetta dello Sport', Cristiano Ronaldo aurait proposé à la direction 'bianconera' le recrutement de José Mourinho pour remplacer Massimiliano Allegri la saison prochaine. Dans ce sens, le média cité soutient que CR7, en accord avec son représentant Jorge Mendes, se serait réuni avec les responsables du club pour discuter de l'avenir du banc de la Juventus. Malgré qu'il ait mal terminé au Real Madrid, l'Italie assure que Cristiano Ronaldo a enterré l'âge de guerre et qu'il a indiqué que Mou serait le remplaçant idéal pour Allegri, pour parvenir à porter l'équipe jusqu'en Ligue des Champions. Cependant, beaucoup de doutes fusent à Turin au sujet de l'entraîneur portugais. Après s'être courroné champion avec l'Inter, le Portugais a été déclaré comme une personne ''désagréable'' par les supporters de la Juventus.Entre-temps, le 'Corriere della Sera' a affirmé que Cristiano Ronaldo avait aussi évoqué la possibilité de recruter Carlo Ancelotti, qui a déjà dirigé la Juventus, mais qui n'y a pas laissé un bon souvenir. Son départ soudain de San Paolo et les 12 millions d'euros que ça a coûté au club 'bianconero' rendent difficile la proposition de l'attaquant portugais dans un avenir proche. Par ailleurs, Nedved, vice-président, et Paratici, directeur sportif, indiquent que Simone Inzaghi serait le remplaçant idéal. Le légendaire attaquant italien a fini par décrocher la Coppa avec la Lazio et il se trouve au centre de l'attention. Avec Besoccer