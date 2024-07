Le Sénégal organise un atelier sur le financement des Risques climatiques et de Catastrophes, les 23 et 24 juillet prochain à Dakar

Le gouvernement par le biais de son ministère des Finances et du Budget organise un atelier les 23 et 24 juillet prochain. Cela, pour échanger sur les Questions liées au Financement des Risques climatiques et de Catastrophes.

L’objectif de ces rencontres est « de partager avec les parties prenantes nationales impliquées les travaux en cours au Sénégal ainsi que les prochaines étapes pour le Financement des Risques climatiques et de catastrophes (FRC) » souligne le communiqué parvenu à PressAfrik.



La note renseigne aussi que cet atelier « vise à présenter les conclusions du diagnostic sur le financement des Risques climatiques et de Catastrophes au Sénégal élaboré par la Banque mondiale, entamer les discussions pour l’élaboration d’une stratégie nationale afin de renforcer la résilience financière du pays face aux catastrophes, lancer le processus national du pays à l’initiative Global Shield ».



Selon le communiqué de presse « la Banque mondiale et le Global Shield appuient le gouvernement du Sénégal dans l’élaboration de réformes ambitieuses afin de renforcer la résilience financière du pays face aux risques naturels et climatiques croissants ».

En adoptant cette posture, l’Etat démontre son rôle de pionnier en matière de financement et de gestion des risques et son engagement en faveur des objectifs de Développement durable (ODD).