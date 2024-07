Sénégal : la dette publique évaluée provisoirement à 13 772,8 milliards FCFA en 2023

L'encours de la dette publique de l'administration centrale budgétaire est évalué provisoirement à 13 772,8 milliards en 2023 contre 11 782,8 milliards un an auparavant, soit une hausse de 16,9% par rapport à fin 2022. Le ratio de l'encours de la dette rapporté au Pib est ressorti à 73,6% en 2023 contre 68,8% en 2022. L'encours est constitué par la dette extérieure et intérieure avec des montants respectifs de 10502,6 milliards (56,1% du Pib) et 3270,2 milliards (17,5% du Pib) en 2023, ces deux composantes se sont confortées en glissement annuel avec des hausses respectives de 13,1%.



Par ailleurs, le service de la dette publique extérieure a été réalisé à hauteur de 1144,5 milliards en 2023. Il est réparti en principal et en intérêts pour des montants respectifs de 727,7 milliards et 416,8 milliards. Le paiement du service de la dette extérieure a représenté 29,3% des recettes budgétaires et 26,8% des exportations de biens et services, contre des plafonds respectifs de 22,0% et 25,0% retenus dans le cadre de l'analyse de viabilité de la dette.



Le quotidien Libération est revenu sur la détérioration des soldes des revenus primaires. Le déficit du compte des transactions courantes se situe à 3528,3 milliards (18,9% du Pib) en 2023 contre 3457,0 milliards (20,1% du Pib) en 2022, soit une dégradation de 71,3 milliards… Le solde commercial s'est dégradé de 54,2 milliards, pour se situer à 3064,4 milliards, sous l'effet de la baisse des exportations de biens (-357,8 milliards) plus accentuée que celle des importations de biens (-303,6 milliards).



En revanche, cette contraction a été atténuée par la hausse des expéditions de ciment hydraulique (+30,8 milliards), de produits pétroliers (+27,5 milliards) et de produits horticoles (+27,4 milliards). S'agissant des importations, la baisse constatée est imputable principalement à la diminution des achats de produits pétroliers (223,0 milliards), de biens intermédiaires (-157,5 milliards) et de produits alimentaires (-76,0 milliards).



Par contre, les achats à l'extérieur des biens d'équipements se sont renforcés de l'ordre de 262,3 milliards. Concernant la balance des services, le déficit s'est détérioré de 93,1 milliards, passant de 1530,6 milliards à 1623,7 milliards, entre 2022 et 2023, sous l'effet de la hausse des importations de services de 126,2 milliards.… Par contre, les investissements de portefeuille se sont repliés de 368,0 milliards pour se situer à 160,4 milliards.



En définitive, livre le journal, le solde global de la balance des paiements affiche un excèdent de 81,1 milliards en 2023 après-avoir enregistré un déficit de 62,2 milliards en 2022.