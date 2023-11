Croix gammée et admiration pour Hitler: les vraies raisons de la fin de contrat entre Adidas et Kanye West

La collaboration entre la marque aux trois bandes et la star américaine a longtemps été l’une des fructueuses du monde de la mode. Développée depuis 2014, la collection de baskets Yeezy du rappeur a connu un succès phénoménal qui a contribué à rendre Kanye West milliardaire.

En octobre 2022, Adidas a annoncé l’arrêt de sa collaboration avec Kanye West après des remarques à caractère antisémites proférées par le rappeur américain. “Adidas ne tolère pas l’antisémitisme ou toute autre forme de discours haineux”, déclarait la marque à l’époque. Dans la foulée, le groupe allemand avait également mis fin à la fabrication des produits de la marque Yeezy du rappeur.



Croix gammée

Selon les informations du New York Times, les propos antisémites de l’artiste ne seraient pas la seule cause de la fin de son contrat avec Adidas. L’année dernière, Kanye West aurait dessiné une croix gammée lors de la première présentation du design de ses nouvelles chaussures. L’incident s’est produit au siège d’Adidas à Herzogenaurach, en Allemagne, non loin de Nuremberg, où s’est tenu le procès des principaux dirigeants du régime nazi après la Seconde Guerre mondiale.



Le rappeur aurait également conseillé à un employé juif d’Adidas d’embrasser chaque jour une photo d’Adolf Hitler. Il aurait d’ailleurs exprimé son admiration pour le leader nazi en raison de “sa maîtrise de la propagande”, allant même jusqu’à le qualifier de “maître du marketing”.