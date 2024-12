Crystal Palace – Ismaïla Sarr : « J’ai besoin d’un entraîneur qui me corrige »

Dans un entretien accordé au média de Crystal Palace, l’ailier des Eagles s’est confié sur son début de saison, son adaptation, sa relation avec l’entraîneur Oliver Glasner.



Une des recrues phares de l’été, l’attaquant sénégalais a mis du temps pour lancer sa saison à Crystal Palace. Ismaïla Sarr a attendu la 12e journée pour ouvrir son compteur. Buteur et passeur contre Aston Villa (2-2), il a été irréprochable à Villa Park.



« C’était mon jour. Avant le match, je suis dit que c’est le moment de montrer qui suis-je. Quand j’ai marqué, tout le monde est venu vers moi pour me féliciter. L’entraîneur m’a félicité, il m’a dit que j’avais fait un super match. Tout le monde m’a félicité, j’ai reçu beaucoup de messages », dit-il sur le site du club.



Sarr doit ce retour en forme à son entraîneur Oliver Glasner. « Dès le début, il n’a pas voulu forcer les choses. Comme je n’ai pas fait de présaison avec l’équipe, il voulait que je me sente bien physiquement. Il m’a préparé pour cela. Physiquement, il m’a beaucoup aidé », reconnait Iso.



« Il m’a aussi aidé sur le terrain : comment me positionner, comment perdre le marquage, comment faire des courses en profondeur… et aussi la finition. Quand je fais les choses mal, il me dit ce que j’aurais dû faire. J’ai besoin d’un entraîneur qui me corrige quand je fais quelque chose, parce que j’en ai besoin. Je crois qu’il le fait bien. Je l’en remercie », ajoute l’ailier de 26 ans.



« Viens à Palace, viens à Palace, parce que là-bas c’est une famille »



Arrivé de Marseille pour se relancer, Ismaïla Sarr se sent bien à Palace. « Quand je suis arrivé, tout le monde a été gentil avec moi. Même sur le terrain, nous sommes une famille, et en dehors du terrain aussi », dit-il.



Iso révèle que son coéquipier en sélection et ancien joueur de Crystal Palace, lui « parlait toujours de Palace lorsque nous étions dans l’équipe nationale. Il me disait toujours : ‘’Viens à Palace, viens à Palace, parce que là-bas c’est une famille. Si tu vas là-bas, ils prendront soin de toi’’.



Il a également eu le soutien de ses coéquipiers francophones à Palace. (Cheick) Doucouré, Maxence (Lacroix), (Jean-Philippe) Mateta, on se parle tout le temps. JP me dit : ‘’prends tes responsabilités. Quand tu as le ballon, va dribbler, fais ce que tu veux. Il n’y a pas de problème. Si tu perds le ballon, tu recommences’’ ».