Cybercriminalité : Bougar Diouf placé en garde à vue pour diffusion de “ fausses nouvelles”

Pour rappel, dans une publication sur sa page Facebook, Bougar Diouf avait directement interpellé le Premier ministre Ousmane Sonko au sujet de la situation en Casamance.

Il l’avait invité à demander aux rebelles de « cesser d’acheter des armes à Paris et en Turquie » et s’était interrogé sur l’usage éventuel de ces armes contre l’armée sénégalaise.

Convoqué ce vendredi 22 août à la Division spéciale de la Cybercriminalité, Bougar Diouf, membre de la coalition Diomaye Président, a été placé en garde à vue pour diffusion de “ fausses nouvelles”.