Tentative de coup d’Etat au Bénin : la CEDEAO "a ordonné le déploiement immédiat d'éléments de la Force en attente"

Le président de la Conférence des chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Julius Maada Bio, a "ordonné " ce dimanche soir "le déploiement immédiat de la force en attente" de l’organisation sous-régionale, en vue de défendre les Institutions de la République au Bénin, après la tentative de coup d’Etat.



D’après le communiqué de la CEDEAO, "la Force régionale sera composée de troupes provenant de la République fédérale du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Ghana". Elle aura pour mission de travailler avec "l'Armée républicaine du Bénin afin de préserver l'ordre constitutionnel et l'intégrité territoriale" du pays.



L’Institution sous-régionale a enfin précisé que cette décision intervient "après consultation entre les membres du Conseil de médiation et de sécurité au niveau des chefs d'État et de gouvernement" de l’espace.



Très tôt dans la matinée du dimanche, la CEDEAO avait prévenu qu’elle "soutiendra" toute initiative visant à déployer les forces militaires pour rétablir l’ordre, avant que le gouvernement béninois n’assure que "la situation est sous-contrôle" dans le pays.