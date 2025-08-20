Cybercriminalité : le journaliste Doudou Coulibaly placé en garde à vue

Convoqué ce mercredi à la Division spéciale de la Cybercriminalité, le journaliste Doudou Coulibaly a été auditionné et placé en garde à vue.
Le journaliste est poursuivi pour les délits “d'offense à un chef d'État étranger et à une personne ayant les prérogatives du chef de l'État du Sénégal et injures”.
Ses avocats ont déposé son dossier médical.
