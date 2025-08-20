Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Cybercriminalité : le journaliste Doudou Coulibaly placé en garde à vue



Cybercriminalité : le journaliste Doudou Coulibaly placé en garde à vue
Convoqué ce mercredi à la Division spéciale de la Cybercriminalité, le journaliste Doudou Coulibaly a été auditionné et placé en garde à vue. 
 
Le journaliste est poursuivi pour les délits “d'offense à un chef d'État étranger et à une personne ayant les prérogatives du chef de l'État du Sénégal et injures”.
 
Ses avocats ont déposé son dossier médical.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 20 Août 2025 - 23:32


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter