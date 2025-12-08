Kolda : l’APR mobilise ses troupes en perspective des prochaines échéances

Devant un parterre de responsables politiques, de militants et de sympathisants venus des différentes localités du Fouladou, le Pr Moussa Baldé a tenu à rassurer sur la vitalité de la formation politique fondée par l’ancien président Macky Sall. « L’APR est là et reste là. Nous allons continuer le travail », a-t-il déclaré, tout en se félicitant de la forte mobilisation enregistrée au cours de cette rencontre. Une manière, selon lui, de minimiser l'impact du départ de certains maires et responsables locaux du parti qui ont rejoint le pouvoir.



Pour sa part, Abdoulaye Diop, mandaté par le Secrétariat exécutif national, a appelé les responsables et militants de la région à faire bloc autour des idéaux du parti. Dans son message, il a insisté sur la nécessité de la solidarité, de la discipline et de la mobilisation permanente afin de préparer efficacement la reconquête du pouvoir. « L’unité et le travail sont les seules voies pour maintenir l’APR forte dans le Fouladou et au niveau national », a-t-il souligné.



Cette rencontre marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie de remobilisation de l’APR à Kolda. Les responsables locaux ont réaffirmé leur engagement à renforcer l’implantation du parti sur le terrain, à redynamiser les structures de base et à rester à l’écoute des populations en vue des prochaines batailles politiques.