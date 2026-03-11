Tribunal arbitral du Sport : les coulisses de l’audience opposant Mady Touré et Abdoulaye Fall

Vainqueur de l'élection du 02 août 2025 à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall est suspecté de faits de corruption et d’achat de conscience par Mady Touré, le candidat malheureux et patron de l’académie «Génération Foot». Ce dernier a donc intenté une action au Tribunal arbitral du sport (TAS), pour tenter d’annuler le scrutin.



Les débats judiciaires ont eu lieu, mardi 10 mars, de 11 à 17 heures, à Lausanne (Suisse), selon les informations de L’Observateur. La défense de Mady Touré était assurée par un duo d’experts internationaux : Me Joelle Monlouis (avocate, Secrétaire générale de la Fédération française de football) et Me Jean-Samuel Loba (avocat connu pour avoir remporté une bataille juridique de l’AS VCLUB de la RDC devant la FIFA). De son côté, Abdoulaye Fall a confié son dossier à Me Patrick Kabou, avocat des supporters sénégalais actuellement en détention au Maroc.



Dans la bataille des procédures, le camp d’Abdoulaye Fall a soulevé un vice de forme et axé sa stratégie sur l’irrecevabilité du recours. Il estime que son adversaire n’aurait pas respecté «la chaîne de recours» imposée par le code électoral de la FSF. «Selon l’article 15 du code électoral, une fois les opérations de vote lancées, les réclamations relèvent de la compétence exclusive de la Commission électorale. Or, Mady Touré n’aurait pas saisi directement la commission de recours», commente la source du journal.



Autre point de friction juridique : «le camp Touré s’appuie sur les notes d’un huissier présent lors du décompte. La défense de la FSF a retorqué, en s’appuyant sur l’article 24-2, que seul le PV final validé par le président de la commission électorale fait foi auprès des autorités».



Les requérants, au cours du procès, n’auraient pas versé de supports audios ou vidéos. «La plaidoirie des requérants reposerait essentiellement sur des témoignages oraux rapportés de manière indirecte», ajoute L’Observateur.



Les magistrats ont mis l’affaire en délibéré. Compte tenu de la densité des échanges, le tribunal a annoncé qu’il allait visionner l’enregistrement de l’audience pour analyser les plaidoiries. Le délibéré est attendu dans un délai de sept (07) jours.