Cybersécurité: Maria Diop refuse de supprimer ses publications après son audition pour diffamation

Dans un post Facebook, Maria Diop est revenue sur son audition devant le service de la Cybersécurité, suite à une plainte pour diffamation. Accompagnée de ses avocats, elle explique avoir « répondu à la convocation qui m’a été adressée pour diffamation auprès de la Cybercriminalité » et s’être présentée « par respect pour les lois de ce pays et dans un souci de conformité », sans commenter publiquement la procédure.



Au cours de son audition, on lui a demandé de supprimer les publications à l’origine de la plainte. Elle déclare : « J’ai choisi de refuser. Un refus motivé par ma conviction que je n’ai diffamé personne. J’ai simplement rapporté des faits tels qu’ils se sont déroulés, sans intention de nuire à l’image de quiconque. »



Maria Diop a par ailleurs rappelé son rôle actuel chez Marodi TV, où elle officie « depuis février 2025 en tant que Chargée de communication externe, de veille sur les réseaux sociaux et des relations presse », après un passage chez Evenprod. Elle souligne vouloir rester « un pont entre toutes les maisons de production du Sénégal », plutôt qu’« une barrière », et insiste sur son engagement en faveur d’« une concurrence saine et stimulante », dont le but ultime est « d’offrir aux Sénégalais des contenus de qualité ».



Réaffirmant son professionnalisme, elle affirme : « La gestion de crise fait partie intégrante de la communication. J’exerce pleinement mon rôle, et je continuerai à le faire jusqu’au jour où j’évoluerai vers une autre entreprise. Et jusqu’à ce jour, j’estime que je le fais bien en toute éthique et déontologie. »



En conclusion, Maria Diop précise que ce post n’est « pas une justification, vous avez le droit de savoir ».