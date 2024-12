Cyclone Chido: au moins 45 morts au Mozambique, selon un nouveau bilan

Le cyclone Chido a provoqué la mort d'au moins 45 personnes et fait plus de 500 blessés au Mozambique, selon un nouveau bilan publié mercredi par l'Institut national de gestion des risques et désastres de ce pays d'Afrique australe.



Après avoir dévasté samedi l'archipel français de Mayotte, où Paris craint des "centaines" voire des "milliers" de morts, Chido a touché dimanche le continent africain dans le nord du Mozambique, au niveau de la province de Cabo Delgado.



Le précédent bilan mardi faisait état de 34 morts dans le pays.



Près de 500 blessés ont été dénombrés après le passage du cyclone dont les rafales de vent ont atteint 260km/h et les précipitations 250 mm en 24 heures, a ajouté l'Institut.