D-Media va poursuivre le combat judiciaire pour réclamer une réparation venant du Cnra

Après le rétablissement de son signal ce samedi 4 janvier 2020 permettant à la Sen Tv de reprendre ses programmes, la Direction générale de D-Media a tenu à remercier « le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal (CDEPS), le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), le Comité d’observation des règles d’éthique et de déontologie (CORED) et la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) qui n’ont ménagé aucun effort pour le rétablissement du signal de la Sen Tv ».



Toutefois, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le groupe dirigé par Bougane GUEYE Dani juge illégale la décision du CNRA de suspendre ses programmes. Il rappelle que « la seule autorité habilitée à prendre une telle décision est l’Autorité ayant délivrée la licence à Sen Tv. Cette autorité se trouve être le ministre de la communication, selon la Loi N° 2006-04 DU 4 JANVIER 2006 ».



« De ce point de vue et par rapport à ces considérations, la direction générale de Dmedia a décidé de poursuivre le combat sur le plan judiciaire. Ceci, pour prouver que l’organe de contrôle a pris une décision illégale contre la Sen Tv. Nous nous donnons donc le droit de réclamer réparation auprès de la Société de télédiffusion du Sénégal (TDS) et Canal+ qui ont exécuté la décision », poursuit D-Media.