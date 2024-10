« D’abord, œuvrer pour l’assainissement du secteur de la presse », le nouveau Directeur de la Communication décline ses ambitions

Le remplaçant d’Ousseynou Dieng compte d’abord, œuvrer pour l’assainissement du secteur de la presse à travers le dialogue et faire du Sénégal un « modèle pour les autres pays de l’Afrique et du monde », part « de grandes réalisations consensuelles en faveur de la profession des journalistes au Sénégal ».



« Je ne considère pas qu’il y a des rapports heurtés entre les journalistes et le pouvoir, parce que c’est dans la bonne logique des choses que le journaliste fasse son travail, qu’il informe et que l’autorité administrative essaie de réorganiser ou d’assainir. J’ai eu la chance de prendre part à la première journée de concertations avec les acteurs des médias portée par le ministre de la Communication. Il faut reconnaître qu’il a posé de grands jalons, avec notamment la plateforme Déclaration des médias », a soutenu le nouveau directeur.



Habibou Dia a également salué l’initiative du gouvernement concernant l’arrêté portant sur la commission de la reconnaissance des médias estimant que c’est une position qui vient combler un vide.

« Il y a également eu l’arrêté mettant en place la commission pour faciliter la reconnaissance des médias qui ont procédé à leur enregistrement en ligne. Cela n’existait pas auparavant et c’est très courageux de sa part, parce que c’est une position qui n’était pas prévue institutionnellement, qui vient compléter un vide institutionnel. Nous allons davantage discuter avec l’ensemble des acteurs pour trouver des solutions plus appropriées », a souligné Habibou Dia.