DGE: le nombre de candidats déclarés évolue à 206

La ruée vers le retrait des fiches de parrainage se poursuit à la Direction générale des élections.

Selon le journal L’Observateur, cette structure en charge de l’organisation des élections au Sénégal continue de recevoir des dossiers de candidats à la candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. La liste augmente de jour en jour depuis l’ouverture de la période de retrait des fiches de parrainages, le vendredi 29 septembre 2023.



En présence des représentants de la Commission électorale nationale autonome (Cena), du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) et des autres acteurs concernés par le processus, Tanor Thiendella Fall et ses équipes accueillent, chaque jour, de nouveaux candidats à la candidature venus retirer des fiches de par rainage.



Mardi, au troisième jour de retrait des fiches de parrainage, la DGE a dépassé la barre des 200 candidats à la candidature, d’après la le journal. Seize (16) nouveaux dossiers de candidats à la candidature ont été enregistrés. Ces derniers viennent ainsi rallonger la longue liste des 190 candidats à la candidature déjà répertoriés, avant-hier, lundi 2 octobre 2023.



Toujours selon L'Observateur, ces 16 nouveaux dossiers reçus mardi à la DGE portent le chiffre à deux cent six (206) candidats à la candidature qui se sont déjà manifestés. Et, ce n'est pas exhaustif. Le nombre de candidats à la candidature peut bien augmenter. Le chiffre pourrait encore grimper avec de nouveaux prétendants au fauteuil présidentiel. Dans les prochaines heures voire jours, la Direction générale des élections va très probablement enregistrer encore d'autres dossiers. Car, la période de retrait des fiches de parrainage n'est pas encore terminée. Elle se poursuit jusqu'au mois de décembre 2023.