Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

DIC : Madiambal Diagne ignore la convocation des enquêteurs



DIC : Madiambal Diagne ignore la convocation des enquêteurs
Convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC), le journaliste Madiambal Diagne n’a pas répondu à l’invitation.
Selon des informations, le patron du groupe Avenir Communication aurait fait faux bond aux enquêteurs.
 
Madiambal Diagne est visé par une information judiciaire ouverte par le parquet financier, suite à un rapport de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières) l’impliquant dans des transactions de 21 milliards FCFA avec des responsables de la société Ellipse.
 
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 24 Septembre 2025 - 20:41


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter