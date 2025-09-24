DIC : Madiambal Diagne ignore la convocation des enquêteurs

Selon des informations, le patron du groupe Avenir Communication aurait fait faux bond aux enquêteurs.

Madiambal Diagne est visé par une information judiciaire ouverte par le parquet financier, suite à un rapport de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières) l’impliquant dans des transactions de 21 milliards FCFA avec des responsables de la société Ellipse.

Convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC), le journaliste Madiambal Diagne n’a pas répondu à l’invitation.