DIC : Madiambal Diagne ignore la convocation des enquêteurs

Convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC), le journaliste Madiambal Diagne n’a pas répondu à l’invitation.
Selon des informations, le patron du groupe Avenir Communication aurait fait faux bond aux enquêteurs.
Madiambal Diagne est visé par une information judiciaire ouverte par le parquet financier, suite à un rapport de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières) l’impliquant dans des transactions de 21 milliards FCFA avec des responsables de la société Ellipse.
