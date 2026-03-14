Affaire de “billets noirs” : un ex-commandant de l’armée risque 10 ans de prison

Le commandant radié de l’armée, Ibrahima Chimère Barro, a comparu devant le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye dans une affaire présumée de contrefaçon de signes monétaires portant sur près d’un milliard de francs CFA en « billets noirs ». Le parquet a requis contre lui une peine de dix ans de prison ferme assortie d’une amende de 20 millions de F CFA, ainsi que des sanctions similaires contre ses trois co-prévenus.



Les faits remontent à 2023, à la suite d’une opération de gendarmerie menée à Keur Massar. Selon l’accusation, les quatre hommes formaient un réseau organisé de trafic de billets noirs. Ibrahima Chimère Barro serait le détenteur du stock, Hubert Assogba l’intermédiaire chargé de la prospection, tandis que Mbacké Sow Ndiaye, étudiant, et Mamadou Fatou Ndiaye, agent des Postes, auraient assuré le lavage et l’écoulement des faux billets.



Lors de l’enquête, les gendarmes affirment avoir saisi une sacoche contenant du matériel compromettant. Mais à l’audience, les prévenus ont totalement changé de version et rejeté les accusations. Barro a déclaré avoir reconnu les faits sous pression d’un supérieur, qui lui aurait promis un règlement rapide de l’affaire. Les autres accusés ont également nié toute participation à un réseau de faux monnayage.



La défense, de son côté, dénonce un dossier « vide », évoquant l’absence de scellés présentés au tribunal et le manque d’expertise technique sur les billets présumés contrefaits. Malgré ces contestations, le parquet maintient l’existence d’un réseau structuré. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 15 avril prochain, rapporte L’Observateur.