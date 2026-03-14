DTN de la FSF : le successeur de Mayacine Mar sera connu le 16 mars

Le poste de Directeur Technique National (DTN) de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est actuellement en cours de renouvellement. Après le départ de Mayacine Mar, qui a occupé cette fonction de 2012 à 2025, la FSF informe l'opinion publique que la décision finale relative au recrutement du Directeur Technique National (DTN) sera rendue le 16 mars 2026.
L'instance indique que ce report intervient à la suite du décalage de la réunion du Comité exécutif, désormais prévue à cette date.
Pour rappel, la FSF a sélectionné une liste de cinq candidats finalistes parmi 38 dossiers reçus. La nomination officielle est prévue pour le lundi 16 mars 2026.
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