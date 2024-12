DPG: Ousmane Sonko annonce la construction d’une Maison des Archives Nationales et d’une Bibliothèque nationale

A l’occasion de la déclaration de politique générale, plusieurs réformes cruciales ont été annoncés dans différents secteurs. Parmi ces derniers, le secteur culturel n’est pas en reste. En effet, le Premier ministre a annoncé dans leur programme, la construction d’une Maison des Archives Nationales, d’une Bibliothèque nationale et d’un grand Musée du Patrimoine national mais également des espaces culturels.



La promotion de la vitalité de la culture sénégalaise, la conservation du patrimoine matériel et immatériel national, ainsi que la mise en valeur des savoirs traditionnels sont au cœur de la déclaration de politique générale.



Selon le Premier Ministre Ousmane Sonko : « S’agissant des Industries Culturelles et Créatives, nous accompagnerons les travailleurs de ces filières dans la production et dans la distribution nationale et mondiale de leurs produits, contribuant ainsi au rayonnement international de la culture sénégalaise », a-t-il soutenu lors de son discours à l’Assemblée Nationale.



Dans le même registre, le Premier ministre de poursuivre : « Des espaces culturels seront érigés dans les régions, les départements et les communes, et ils constitueront des lieux d’expression adaptés aux attentes des jeunes et des communautés. Un projet phare concernera la construction d’une Maison des Archives Nationales, d’une Bibliothèque nationale et d’un grand Musée du Patrimoine national », a-t-il projeté.



A cela s’ajoute l’éducation culturelle qui « sera intégrée dans les programmes scolaires et soutenue par des initiatives locales, pour favoriser la transmission des savoirs et le développement de l’esprit critique chez les jeunes », a déclaré Ousmane Sonko.



La valorisation de ce patrimoine culturel sera accompagnée par « les médias dans l’ouverture sur le monde et la perméabilité à l’innovation, grâce à un soutien accru à la production de contenus culturels accessibles à tous », a conclu le Premier ministre.