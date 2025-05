Marché central de Thiès : une vendeuse retrouvée morte dans sa boutique

Un corps sans vie d'une vendeuse a été découvert au marché central de Thiès (70 kilomètres de Dakar), plus précisément sur l'avenue Général de Gaulle.



La victime du nom de A. Wade, âgée d'une cinquantaine d'années, a été retrouvée morte dans sa boutique.



Selon Dakaractu, elle était spécialisée dans la vente de produits pour enfants. Les causes de son décès restent pour l'instant non élucidées.