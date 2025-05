Afrique du Sud: nouvelle découverte de migrants éthiopiens retenus contre leur gré à Johannesburg

Déjà en janvier, une vingtaine de ressortissants éthiopiens avaient été secourus par la police alors qu’ils étaient détenus dans une maison près de Johannesburg. L’année dernière, 90 autres personnes avaient également été retrouvées enfermées dans des conditions similaires.



Attirés par la promesse d’une vie meilleure en Afrique du Sud, ces migrants se retrouvent, une fois sur place, pris au piège selon Faisal Garba, professeur de l’université du Cap. « Ils paient ces passeurs et ensuite, une fois qu’ils arrivent en Afrique du Sud, ils doivent payer le reste. Ils ne seront pas libres tant qu’ils n’auront pas donné l’argent. On passe donc d’un accord volontaire à cette forme de coercition que l’on observe, avec des gens détenus contre leur gré », observe Faisal Garba.



La mort avant l'arrivée

Beaucoup meurent avant d’arriver. Depuis 2020, les corps de dizaines de migrants éthiopiens ont été retrouvés au Mozambique, en Zambie ou encore au Malawi. Contrairement aux routes migratoires qui connectent la corne de l’Afrique à l’Europe ou aux états du Golfe, ce trajet, dit « du sud », est moins documenté. Emma van der Walt et son organisation « Brave to love » tentent, depuis plusieurs années, de mieux connaître ces réseaux. « La plupart nous disent qu’ils ont été recrutés en Éthiopie par des passeurs qui sont basés au Kenya. Ensuite, sur la route, ils sont parfois enfermés dans des voitures. Ils sont affamés et battus. Cela peut être très violent », déplore Emma van der Walt.



En 2023, l’Organisation internationale pour les migrations recensait près de 80 000 mouvements au niveau de cette route migratoire « du sud ».