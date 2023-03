Daaka Madina Gounass : le khalife invite les jeunes à se détourner de certaines pratiques néfastes

Le Khalife de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, a insisté dimanche sur la nécessité d’accorder la priorité à l’éducation des enfants dans les valeurs de l'islam, lors de la cérémonie de clôture du Daaka de Madina Gounass.



« Je lance ce message surtout aux musulmans. Je les invite à s’intéresser davantage à la religion et surtout à l’éducation islamique des enfants », a-t-il dit dans l’APS. Le guide religieux a aussi invité les jeunes à se détourner de certaines pratiques néfastes comme la cigarette, le chanvre indien, la drogue, l'alcool, etc, les exhortant à « s’investir davantage dans la pratique de leur religion ».



« Quand une personne n’est pas lucide, elle n’est pas utile à elle-même et encore moins à la société », a-t-il dit devant le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, conduisant une délégation gouvernementale. Le ministre gambien, du Tourisme et de la Culture, Hamat Nk. Bah, porteur d’un message du président de la République, Adama Barrow, a assisté à la cérémonie.



Le Khalife de Madina Gounass a prêché la cohésion nationale, l'entraide, l'assiduité au travail. La culture de la paix règne depuis très longtemps au Sénégal et plusieurs générations l’ont perpétuée au cours des années sous la bénédiction des hommes religieux, a-t-il rappelé, soulignant que chaque génération de Sénégalais doit perpétuer ce legs.



Le Daakaa est « un bienfait pour le Sénégal, les pays de la sous-région et du monde entier », a dit le guide religieux. S’adressant au ministre de l’Intérieur, le marabout a salué l’implication de tous les services étatiques dans le bon déroulement de l’édition 2023 du Daakaa de Madina Gounass.