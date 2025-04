Daaka, carrefour des échanges économiques ouest-africains (par Mouhamadou SOW)

Chaque année, dans la localité de Médina Gounass, au sud du Sénégal, se tient le Daaka, un rassemblement musulman d’une durée de dix jours, fondé par Thierno Mouhamadou Saidou Ba (RTA). Si sa vocation est avant tout spirituelle, le Daaka joue également un rôle déterminant dans la dynamisation économique locale et sous-régionale.



L’événement attire des centaines de milliers de visiteurs venant de toutes les régions du Sénégal, ainsi que de pays frontaliers comme la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Mali. Cette affluence favorise des échanges commerciaux intenses : produits agricoles (céréales, légumes secs, fruits, arachides), élevage (bovins, ovins, volailles), produits laitiers, biens de consommation alimentaire (huile, riz, sucre, condiments, eau minérale, boissons locales, produits transformés) et artisanat local (vêtements, sandales, tapis, nattes de prière, chapelets).



Durant ces dix jours, Médina Gounass se transforme en un véritable marché sous-régional. Les circuits d’approvisionnement sont dynamisés, et les petits producteurs ainsi que les commerçants bénéficient d’une visibilité exceptionnelle pour écouler leurs produits.

La consommation locale est fortement stimulée : les familles qui hébergent des pèlerins augmentent leurs dépenses alimentaires, ce qui entraîne une circulation monétaire accrue. Parallèlement, le commerce informel (restauration, petits commerces) et les services de transport, de coiffure ou de mécanique connaissent une activité florissante.



Conscientes des enjeux, les autorités publiques investissent pour garantir de bonnes conditions de séjour : distribution d’eau potable, extension du réseau électrique, renforcement des structures sanitaires et dispositifs de sécurité. Ces investissements, bien que conçus pour l’événement, laissent souvent des infrastructures durables qui améliorent la vie quotidienne des populations.



Le secteur privé n’est pas en reste. Les opérateurs de télécommunications déploient des infrastructures temporaires pour assurer la connectivité et proposer des offres adaptées. Les services de mobile money enregistrent une forte hausse des transactions, offrant aux acteurs économiques de nouveaux moyens d'échange.



Face à l’ampleur du phénomène, il serait opportun de réaliser une étude d’impact pour formaliser un modèle économique durable autour du Daaka, afin d’optimiser ses retombées pour les populations locales et les acteurs économiques régionaux.



Au-delà de sa dimension spirituelle, le Daaka de Médina Gounass est une opportunité économique majeure. Il représente un espace d’échanges, de solidarité économique et un levier d’intégration régionale.

Il incarne parfaitement les ambitions de la Vision Sénégal 2050, notamment en matière de promotion d’une économie locale inclusive et solidaire et de renforcement des dynamiques d'intégration africaine.