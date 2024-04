Daaka de Médina Gounass : l'Etat a pris les devants pour une bonne organisation

Le Daaka de Médina Gounass a fini d'imposer sa marque dans le calendrier religieux du Sénégal. Ce moment de dévotion et de prières est le rendez-vous annuel de plusieurs fidèles. Le Daaka est en quelque sorte un retranchement en brousse pendant une dizaine de jours. Durant ce repli, les différents fidèles sur la prescription de leur guide s'adonnent à la lecture du Saint Coran suivies de prières.



Médina Gounass étant dans une zone à forte canicule en cette période de l'année, l'eau devient nécessairement la denrée la plus prisée. Et pour parer à tout manquement, le directeur général de l’Office des forages ruraux (OFOR), Hamade Ndiaye a fait le déplacement à Médina Gounass. "La cité religieuse a bénéficié d’une extension de quinze kilomètres et cinq-cents branchements sociaux", fait-il savoir. Le Daaka est devenu “un événement national et international” drainant “des milliers de personnes. Il est de la responsabilité de l’Etat de fournir l’eau potable aux pèlerins”, a -t-il ajouté.



Dans le souci de ne laisser aucun détail, l'Etat a procédé à l'entretien des forages, des châteaux d'eau et à la réparation des fuites. Pour les dix jours que va durer cet événement, il sera mis à la disposition du comité d'organisation du Daaka 30 camions-citernes, 5 bâches à eau et des techniciens prompts à intervenir.