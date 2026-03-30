Assemblée nationale : Malick Ndiaye appelle à instaurer une véritable culture de l’évaluation des politiques publiques

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a présidé ce lundi un atelier de réflexion et de cadrage réunissant les cellules d’étude et de planification des ministères sectoriels. Cette rencontre, organisée par l’institution parlementaire en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), vise à renforcer les mécanismes d’évaluation des politiques publiques.



Il a appelé à instaurer une véritable culture d’évaluation des politiques publiques, reposant sur la transparence, la redevabilité, la rigueur dans la gestion des ressources publiques et la recherche de résultats concrets.



« L’évaluation parlementaire des politiques publiques repose sur un impératif simple mais fondamental : disposer d’une information complète, actualisée et crédible sur la planification, l’exécution et les résultats de l’action publique », a-t-il déclaré.



Selon lui, « l’information se construit, se consolide et se détient, en grande partie, au niveau des ministères sectoriels, à travers vos structures respectives ».



Dans cette perspective, le président de l’Assemblée nationale a plaidé pour la mise en place d’un circuit informationnel intégré entre l’Assemblée nationale et les ministères. Un dispositif qui, selon lui, permettra de renforcer la circulation des informations et d’améliorer le suivi des politiques publiques.



« Ce circuit doit permettre de fluidifier le lien entre les Projets Annuels de Performance (PAP) et les Rapports Annuels de Performance (RAP), d’assurer une meilleure lisibilité de l’exécution budgétaire des programmes et de renforcer la capacité d’analyse de l’Assemblée nationale », a-t-il soutenu.



Au-delà des aspects techniques, Malick Ndiaye estime que cet atelier porte une ambition plus large : celle de « bâtir une culture commune de l’évaluation des politiques publiques. Une culture fondée sur la transparence, la redevabilité, la rigueur dans la gestion des ressources publiques et l’efficacité dans l’atteinte des résultats ».

