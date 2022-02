Dagana : Un enfant trouve la mort dans un incendie, de nombreux dégâts constatés

Un violent incendie a causé la mort jeudi d’un enfant et ravagé des habitations à Sanène, dans la commune de Mbane (Dagana), annonce l’Aps. Les propriétaires des habitations consumées par les flammes sont des pêcheurs d’origine malienne.



Témoin des faits, Ibrahima Wade, le directeur de l’école franco-arabe de Mbane, déclare que l’incendie a emporté tout leur matériel, dont des motos et du bétail. L’essence-pirogue, très utilisée par ces pécheurs, pourrait expliquer en partie la violence du sinistre.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus, et une enquête a été ouverte par la gendarmerie, pour déterminer les causes de cet incendie. Le directeur de l’école franco-arabe de Mbane invite les autorités administratives et les bonnes volontés à venir en aide à ces populations éprouvées par ce violent drame.