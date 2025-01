Dahra Djolof : un mari jaloux sectionne l'oreille d'un homme qu'il soupçonne d'entretenir une relation extra-conjugale avec sa femme

Une affaire de mœurs a secoué Dahra Djolof, dans la région de Louga. Cheikh Kâ, convaincu que sa femme entretenait une relation extra-conjugale avec un gérant de point de transfert d'argent, a violemment agressé ce dernier, lui sectionnant une oreille avec une machette.



À en croire L’Observateur, tout a commencé lorsque l’épouse de Cheikh Kâ a sollicité les services de M. Ndiaye, mélomane reconnu et gérant d’un point de transfert d’argent, pour télécharger une liste de morceaux de musique. « Je les ai téléchargés et envoyés sur son téléphone portable. Mais elle a rencontré des difficultés pour ouvrir les fichiers. Elle est revenue me voir le lendemain, et je lui ai offert une carte mémoire contenant la musique pour l’aider », a expliqué M. Ndiaye. Celui-ci a affirmé qu’il n’y avait aucune arrière-pensée dans cette interaction.



Cependant, les échanges répétés entre les deux ont éveillé les soupçons de Cheikh Kâ, le mari de la femme, qui a décidé de confronter M. Ndiaye. Il l’a invité à venir chez lui pour une explication. Une fois sur place, la situation a rapidement dégénéré. Selon la plainte déposée par la victime, « dès que j’ai franchi le seuil de la porte, il s’est jeté sur moi avec des questions sur ma relation avec sa femme. Ensuite, il a brandi une machette et m’a sectionné l’oreille d’un coup sec ».



Cheikh Kâ, quant à lui, n’a pas nié les faits mais a cherché à justifier son geste. « Quand je lui ai demandé s’il entretenait une relation avec ma femme, il m’a simplement répondu de poser la question à cette dernière », a-t-il déclaré.



Présenté devant le tribunal de grande instance de Louga, Cheikh Kâ a été condamné à trois mois de prison ferme pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 20 jours ».