Dakar 2026 : l'hymne officiel des JOJ finalement dévoilé le 23 juillet

Fanta Diallo, directrice de l'engagement du comité d'organisation (COJOJ) a annoncé que le dévoilement de l'hymne officiel des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, initialement prévue ce dimanche 21 juin a été reporté au 23 juillet prochain. La raison avancée est la coïncidence avec la Fête de la musique.



A noter que le jury a déjà sélectionné les trois finalistes depuis le mois de février. Ce jury, installé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, intègre des personnalités du secteur culturel ainsi que des figures majeures de la musique sénégalaise telles que Baaba Maal, Oumar Pene, Kiné Lam, Coumba Gawlo Seck et Henri Guillabert.



Pour rappel, les JOJ Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Saly et Diamniadio, marquant la première édition de cette compétition sur le continent africain.