Dakar : 554 personnes interpellées dans une opération conjointe de sécurisation "Police-Gendarmerie"

La Police et la Gendarmerie nationales du Sénégal ont annoncé l’interpellation de 554 personnes dont 429 pour des vérifications d'identité et 69 pour ivresse publique manifeste, au cours d’une opération conjointe de sécurisation à Dakar. Selon le communiqué, l’opération a eu lieu dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025, de 20h à 06h.



La Police et la Gendarmerie révèlent aussi que 18 personnes ont été interpellées pour des faits liés aux stupéfiants et 34 individus pour escroquerie, vols, rixe, abus sexuel sur mineur et racolage. Elles ont aussi saisi 2,5 kg de chanvre indien, 310g de cornets, ainsi que l’immobilisation de 149 motos et 38 véhicules légers (26 mis en fourrière).



Cette initiative qui s’ «inscrit dans le cadre de la ferme volonté de l'État de lutter contre l’insécurité dans la région de Dakar» a mobilisé 527 Policiers (dont 237 du GMI) et 356 Gendarmes, 69 moyens Roulants (voitures et motos) pour la patrouille et l'intervention, et 2 chiens pour la détection.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba CISSE, qui a «personnellement supervisé» l’opération, a signifié sa «disponibilité et la volonté de son département d’appuyer activement» les missions des forces de l’ordre.

