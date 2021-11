Dakar: Aida Mbacké reconnait avoir brulé vif son mari par jalousie et risque 15 ans de travaux forcés

L’affaire de Aida Mbacké, la dame qui burlé vif son mari a été appelée à la chambre criminelle de Dakar mercredi. Accusée d’assassinat, elle a reconnu avoir tué son époux parce qu’elle ne voulait pas le partager avec une autre femme.



« Un jour, j’ai vu sur le téléphone de son mari un numéro entouré de cœurs. Quand je lui ai demandé, il m’a dit que c’est une collègue qui le considère comme son fils. Comme je ne croyais pas à cette thèse, j’ai fait mes investigations au cours desquelles j’ai su que j’avais une coépouse. J’étais stressé et très déçue, surtout pour le fait que j’étais enceinte », a soutenu l’accusée.



Le jour des faits, alors qu’elle était seule dans la chambre avec son mari, elle lui a dit qu’elle préférait se suicider que de le partager avec une autre femme. « Par jalousie, je l’ai aspergé de liquide inflammable dont je me suis aspergée avant d’allumer le feu. J’étais dévastée parce que je ne pouvais pas supporter de partager mon homme », a-t-elle soutenu, ajoutant qu’elle regrette son acte.



Aida Mbacké explique que depuis lors, elle ne cesse de faire des cauchemars. Versant de chaudes larmes, elle déclare que depuis la mort de son mari, elle n’a plus personne dans sa vie. « Ma famille et mes amis m’ont délaissée », dit-elle dans des propos rapportés par L’AS.



L’affaire sera vidée le 17 novembre prochain.