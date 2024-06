Dakar : Barthélémy Dias lance un projet d’installation de 200 toilettes publiques

Le Maire de Dakar, Barthélémy Dias a lancé un grand projet d’installation de toilettes publiques dans plusieurs communes. Apres avoir effectué, une visite de chantier, ce mardi 4 juin 2024 pour s’assurer de l'avancement des travaux dans les communes de Patte d'Oie et Yoff, le maire de Dakar qui a magnifié l'état d'avancement des travaux sur le terrain avec les services de la ville de Dakar a annoncé que cette initiative s'inscrit dans un vaste projet ambitieux de la ville qui vise à installer 200 toilettes publiques dans des lieux stratégiques.



Il a également indiqué que le projet, consiste à répondre aux attentes des Dakarois. « Ces toilettes seront installées dans les marchés de Dakar sans aucune exception, dans les gares-routières, les sites d’affluence, bref, dans tous les endroits où il y a du monde pour diverses activités », a souligné le maire de Dakar.



Selon Barthelemy Dias, « ce projet, au-delà de son aspect pratique, s'inscrit dans une démarche de sensibilisation des citoyens à l'importance de maintenir des comportements civiques. Il a toutefois, évoqué la nécessité de suivre l'exemple des grandes métropoles occidentales telles que Paris et Washington en matière d'hygiène et de propreté urbaine.



Il a également souligné que l'entretien et la sécurité de ces toilettes seront assurés par la ville, chaque installation étant supervisée par un volontaire. « Ces blocs sont répartis en deux parties, pour hommes et femmes, et chaque bloc a un accès pour les personnes vivant avec un handicap », a-t-il ajouté.