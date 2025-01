Dakar Dem Dikk les recettes et le nombre de passagers transportés par jour ont doublé (Directeur)

Les recettes journalières de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk sont passées de 25 millions à 52 millions de francs CFA, et de 50.000 à 110.000 passagers, a déclaré son directeur général, Assane Mbengue.



« À mon arrivée, la société faisait voyager un peu moins de 50.000 passagers par jour. Aujourd’hui, les derniers résultats affichent 110.000 voyageurs par jour. C’est plus que le double en six mois. Les recettes journalières ont également augmenté en passant de 25 millions à 52 millions de francs CFA », s’est félicité M. Mbengue dans une interview publiée mercredi par le quotidien Le Soleil.



M. Mbengue a précisé que « ces données ne prennent pas en compte les navettes qu’assure DDD entre Dakar et l’aéroport Blaise-Diagne, ni les voyageurs de Sénégal Dem Dikk, ceux que la société fait voyager entre Dakar et les autres régions du pays ».



Pour rappel, Assane Mbengue a été nommé directeur général de Dakar Dem Dikk en mai dernier. Il avait annoncé à l’époque avoir trouvé l’entreprise dans une situation « critique », avec une dette de près de 130 milliards de francs CFA.