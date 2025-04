Dakar-Plateau : un conseiller municipal dénonce une attribution « illégale » de cantines sur le site de Petersen par le maire Alioune Ndoye

« Nous venons d’apprendre avec stupéfaction que la mairie de Dakar-Plateau a entamé un processus d’attribution des cantines sur le site Petersen, sans aucune consultation ni délibération du Conseil municipal. » C’est par ces mots qu’Aldemba Binta MBAYE, conseiller municipal de ladite mairie, a dénoncé, une décision qu’il juge « illégale » et prise « dans l’opacité ».



Selon monsieur Mbaye, toute attribution de ce type doit faire l’objet d’une délibération en Conseil municipal pour en « fixer les modalités et les critères d’éligibilité ». Or, affirme-t-il, le maire Alioune Ndoye a agi unilatéralement, en ignorant « systématiquement » les demandes d’éclaircissements écrites de son opposition. « Il est inacceptable que des décisions aussi importantes soient prises sans respect des procédures légales », insiste-t-il.



Aldemba Binta MBAYE voit dans cette initiative une manœuvre « purement politique », orchestrée par le maire alors que la situation du site Petersen, géré par la DSCOS.



Le conseiller municipal annonce qu’il saisira dès demain « les autorités compétentes » pour exiger des explications. « La transparence et le respect des institutions ne sont pas négociables », martèle-t-il, concluant son message par une formule énigmatique : « JUB JUBAL JUBANTI ».