Dakar, Thiès et Touba : 1963 Cartes Nationales d'Identité (CNI) et 562 passeports délivrés (DGPN) en trois jours

En marge de la 9ᵉ édition de la journée SETAL SUNU REEW, qui a eu lieu le samedi 1er février entre Dakar, Thiès et Touba, un total de 1963 Cartes Nationales d'Identité (CNI) et 562 passeports ont été confectionnés au terme de trois jours de facilitation. Cet événement a été organisé pour offrir une opportunité aux citoyens d'obtenir ou de renouveler leurs documents administratifs essentiels.



Cet effort a été soutenu par la Direction Générale de la Police Nationale qui a donné ces statistiques. Cette dernière a supervisé le processus, permettant à de nombreux Sénégalais de régulariser leur situation administrative de manière rapide et efficace.