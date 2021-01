Dakar: Un Ivoirien, un Sénégalais et un Mauritanien arrêtés pour "trafic de faux billets"

Des faux billets estimés à plus d’un milliard FCFA en coupure de 100 et 50 Euro ont été saisi par les policiers de la Division des investigations criminelles (Dic) aux Mamelles. Le chef des faussaires, un Ivoirien et ses complices, un Sénégalais et un Mauritanien seront transférés ce mardi au Parquet, selon L’Observateur.



Sur les lieux, une machine de décompte de billets, des séchoirs, des rouleaux élastiques, des gants latex, des paquets de coton, du ruban adhésif, des ciseaux, ont été saisis. Devant les pièces à conviction, les quatre personnes arrêtées vendredi dernier ont reconnu les faits.



En garde à vue dans les locaux de la Dic, ils seront déférés au Parquet ce mardi devant le Procureur de la république pour « trafic de faux billets »