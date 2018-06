Dakar- Un homme dégaine son pistolet en pleine circulation, tire sur un véhicule et finit à la police

Les nerfs étaient très tendus à Dakar mercredi, à cause des bouchons monstres notés dans les différentes voies de la capitale sénégalaise. C'est dans cette ambiance qu'un homme est descendu de son véhicule au rond-point Sacré-coeur pour régler ce qu'il considérait sans doute comme de l'incivisme d'un chauffeur, avec son arme à feu. Filmé par un individu avec un téléphone portable, il sort son pistolet, tire en l'air avant de crever les pneus d'un Van. Il sera arrêté plus tard dans la journée et passera la nuit au Commissariat central.