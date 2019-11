Dakar: Un manifestant guinéen arrêté par la police sénégalaise

Un manifestation guinéen a été arrêté samedi par la police sénégalaise quelques minutes après la marche contre le troisième mandat de Alpha Condé au centre-ville de Dakar.



Selon un agent de la police interrogé par PressAfrik, l'arrestation n'a rien à voir avec la manifestation. Il a été arrêté pour un cas de vol. Mais cette thèse est rejetée par plusieurs témoins sur la place. En donnant leurs versions des faits, ils soutiennent que le jeune gardon, menotté et assis dans le véhicule de la police, a "jeté un objet" à un certain Bah Oury, qui est venu à la manifestation.



Bah Oury, est un ancien vice-président de l’UFDG, dont il a été exclu en 2016. Après plusieurs années à batailler contre Cellou Dalein Diallo pour prendre la main sur le principal parti de l'opposition guinéenne, il a finalement jeté l'éponge. Il annonce son intention de créer un nouveau parti et de se présenter à la présidentielle de 2020.